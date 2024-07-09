Окупанти здійснили масовані обстріли селища на Купʼянщині. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще чотири постраждали.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Сьогодні, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.
Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.