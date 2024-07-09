У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

Окупанти здійснили масовані обстріли селища на Купʼянщині. Унаслідок атаки дві людини загинули, ще чотири постраждали.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Сьогодні, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки атаки на Харківщині

Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки обстрілу Харківщини

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Фото: Харківська обласна прокуратура Наслдіки обстрілу Харківщини

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.