Росіяни завдали удару по місту Вільнянськ Запорізького району. Унаслідок атаки двоє чоловіків зазнали поранення, знищено найбільші підприємства громади.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє поранених цивільних чоловіків. Один із них у стані середньої важкості. Попіл та руїни на сотні квадратних метрів. Знищено найбільші підприємства громади. Понівечені оселі мирних людей. Такі наслідки російської атаки по Вільнянську Запорізької області", — розповів Федоров.

Фото наслідків удару по місту Федоров опублікував у Telegram.