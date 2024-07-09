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Російські окупанти знову обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі, є поранені

Росіяни знищили найбільші підприємства громади.

Російські окупанти знову обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі, є поранені
обстріл Запорізької області, Вільнянск
Фото: Іван Федоров

Росіяни завдали удару по місту Вільнянськ Запорізького району. Унаслідок атаки двоє чоловіків зазнали поранення, знищено найбільші підприємства громади.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє поранених цивільних чоловіків. Один із них у стані середньої важкості. Попіл та руїни на сотні квадратних метрів. Знищено найбільші підприємства громади. Понівечені оселі мирних людей. Такі наслідки російської атаки по Вільнянську Запорізької області", — розповів Федоров.

Фото наслідків удару по місту Федоров опублікував у Telegram.

  • Наприкінці червня росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району Запорізької області. За даними ДСНС, 23 особи постраждали, у тому числі 8 дітей. 7 людей загинуло, з них 2 дітей.
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