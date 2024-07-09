"Покидьки людства": Чехія викликала посла РФ через російський ракетний удар по "Охматдиту"

Міністр закордонних справ Чехії заявив, що вбивці, які нападають на дітей у лікарні — це покидьки людства.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що викликав до чеського МЗС посла Росії Александра Змєєвського через російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня у Києві.

Про це глава чеського МЗС заявив у мережі "Х".

"Я вирішив викликати російського посла до МЗС Чехії. Вбивці, які нападають на дітей у лікарні – це покидьки людства. Нехай передасть це в Москву", — написав Ліпавський.

Раніше президент Чехії Петер Павел, а також інші політики, засудили ракетний удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

8 липня під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві.

Під час виступу на засіданні Редбезу ООН Гендиректор київської дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір під час онлайн-виступу на засіданні Радбезу заявив, що на момент російської атаки на лікарню 8 липня всередині перебували понад 600 пацієнтів і майже стільки ж працівників, проводились три складні операції.

Унаслідок атаки поранені 300 людей, з них 8 — діти. Двоє дорослих загинули, одна з них — молода лікарка. Пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелось перевести в інші медичні заклади, серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування.