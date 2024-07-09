"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво у США

Сьогодні, 9 липня у Вашингтоні відкрилось перше іноземне представництво АТ "Укроборонпром". Основна його задача – посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі оборонної промисловості.
Про це повідомила пресслужба міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
Представництво займатиметься пошуком інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Одиним з пріоритетів будуть новітні військові технології, їх пошук та ефективне впровадження. А також забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для управління спільними підприємствами.
Зокрема, йдеться про взаємодію з місцевим бізнесом та експертними організаціями, про співпрацю з державними органами й оборонними організаціями, та підтримку проєктів підприємств "Укроборонпрому" в США та країнах-партнерах.
"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо. Нам є що запропонувати заокеанським колегам, адже українські фахівці мають унікальний та успішний досвід виробництва та відновлення озброєнь і військової техніки, набутий під час повномасштабної війни з російськими загарбниками", – зазначив під час церемонії відкриття генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін нагадав, що українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з американськими колегами.
"Наявність представництва Укроборонпрому в США дозволить пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО", – додав міністр.
Під час відкриття були присутні команди Мінстратегпрому, Укроборонпрому, а також представники державних органів США.
- У червні "Укроборонпром" уклав 5 угод на міжнародній виставці у Франції. Зокрема, домовилися про створення спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.
- Укроборонпром анонсував створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services.Йдеться про співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва