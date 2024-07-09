"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво у США

Сьогодні, 9 липня у Вашингтоні відкрилось перше іноземне представництво АТ "Укроборонпром". Основна його задача – посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки у галузі оборонної промисловості.

Про це повідомила пресслужба міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Представництво займатиметься пошуком інвестиційних можливостей та потенційних військово-технічних партнерів у США. Одиним з пріоритетів будуть новітні військові технології, їх пошук та ефективне впровадження. А також забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для управління спільними підприємствами.

Зокрема, йдеться про взаємодію з місцевим бізнесом та експертними організаціями, про співпрацю з державними органами й оборонними організаціями, та підтримку проєктів підприємств "Укроборонпрому" в США та країнах-партнерах.

"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з американськими зброярами, яка сприяє трансферу технологій, розвитку спільних проєктів і залученню інвестицій. Це можуть бути напрямки боєприпасів, систем протиповітряної та протиракетної оборони, РЕБ тощо. Нам є що запропонувати заокеанським колегам, адже українські фахівці мають унікальний та успішний досвід виробництва та відновлення озброєнь і військової техніки, набутий під час повномасштабної війни з російськими загарбниками", – зазначив під час церемонії відкриття генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін нагадав, що українські компанії вже мають ряд принципових домовленостей з американськими колегами.

"Наявність представництва Укроборонпрому в США дозволить пришвидшити їх реалізацію та посилити інтеграцію української оборонки до оборонно-промислової бази НАТО", – додав міністр.

Під час відкриття були присутні команди Мінстратегпрому, Укроборонпрому, а також представники державних органів США.