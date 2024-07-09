Reuters: Північна Корея відправила елітних військових до Росії

Мету візиту і місце перебування півночнокорейських військових не повідомляють.

КНДР відправила свою елітну військову тренувальну делегацію до Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення державних ЗМІ КНДР.

Це стало першим військовим обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю.

Делегацію північнокорейських військових очолив президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гум Чхоль.

Як пише агентство, інших подробиць, зокрема мета візиту та місце перебування військових в Росії, не повідомляють.

Відомо, що університет, названий на честь засновника КНДР, є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, і лідер країни Кім Чен Ин особисто відвідував цей заклад.