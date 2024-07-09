Тайвань виділяє 200 000 доларів на підтримку "Охматдиту"

Тайвань виділить 200 000 доларів допомоги на закупівлю товарів екстреної допомоги для "Охматдиту", який 8 липня зазнав ракетного удару РФ.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Тайманю.

"Міністерство закордонних справ рішуче засудило атаку Росії на дитячу лікарню «Омадіт» у Києві та оголосило про пожертву в розмірі 200 000 доларів США для допомоги лікарні в закупівлі товарів екстреної допомоги", – зазначили у МЗС.

Також у відомстві нагадали, що від початку російського повномасштабного вторгнення Тайвань передав Україні близько 2,8 мільйона доларів США, з яких $1 мільйон на допомогу «Охматдиту» для придбання медичного обладнання і генераторів.

"У зв’язку з обстрілом Міністерство закордонних справ звернулося до представництва Китаю в Польщі з проханням висловити співчуття та оголосило про пожертву в розмірі 200 000 доларів США для забезпечення лікарні необхідними медичними засобами", – зазначили у відомстві і додали, що Тайвань продовжить надавати необхідну допомогу.

МЗС Тайваню вкотре закликало Росію поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, якнайшвидше припинити агресію та відновити мир.

"Тайвань продовжуватиме виконувати свої обов’язки як хороший член міжнародного співтовариства, співпрацюватиме з країнами зі схожими ідеалами та захищатиме універсальні цінності демократії, свободи, верховенства права та прав людини", – додали у МЗС.

Сьогодні, 9 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що держава повністю відбудує «Охматдит».