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Зеленський прибув у Вашингтон, щоб "битися" за більшу кількість ППО та літаків F-16

Президент також говоритиме про додаткові гарантії безпеки.

Зеленський прибув у Вашингтон, щоб "битися" за більшу кількість ППО та літаків F-16
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона напередодні саміту НАТО, щоб "битися" за більшу кількість ППО та літаків F-16.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Ми боремося, щоб були", – сказав він.

Також додав, що говоритиме і про додаткові гарантії безпеки для України, зокрема, зброю, фінанси та політичну підтримку. 

"Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів", – сказав він і наголосив, що те, щоб російський терор програв, треба не лише нашій державі, а всім.

Також президент нагадав про виділення 100 мільйонів гривень на підтримку «Охматдиту» і анонсував наступних 300 мільйонів. 

Також додав про "інші рішення" для підтримки Києва, міст Дніпровщини і Донеччини. 

"Я дякую лідерам, країнам – усім, хто вчора й сьогодні засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб усі засуджували. І дуже хочеться, щоб усі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. Зокрема рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО", – резюмував Зеленський. 

  • Під час Саміту НАТО, який проходитиме у Вашингтоні, відбудеться зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною. Захід відбудеться за участю президентів США і України.
  • Крім цього, Зеленський та його американський колега Джо Байден під час саміту НАТО у Вашингтоні проведуть двосторонні переговори.
  • Зеленський анонсував хороші новини за результатами саміту НАТО у Вашингтоні.
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