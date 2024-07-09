Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона напередодні саміту НАТО, щоб "битися" за більшу кількість ППО та літаків F-16.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні починається саміт НАТО. Б’ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б’ємося за більшу кількість літаків. F-16. Ми боремося, щоб були", – сказав він.

Також додав, що говоритиме і про додаткові гарантії безпеки для України, зокрема, зброю, фінанси та політичну підтримку.

"Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи – те, що зміцнить наших воїнів", – сказав він і наголосив, що те, щоб російський терор програв, треба не лише нашій державі, а всім.

Також президент нагадав про виділення 100 мільйонів гривень на підтримку «Охматдиту» і анонсував наступних 300 мільйонів.

Також додав про "інші рішення" для підтримки Києва, міст Дніпровщини і Донеччини.

"Я дякую лідерам, країнам – усім, хто вчора й сьогодні засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб усі засуджували. І дуже хочеться, щоб усі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. Зокрема рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО", – резюмував Зеленський.