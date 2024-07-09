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Завтра на вимогу Польщі посли ЄС розбиратимуться із "мирним вояжем" Орбана

У ЄС побоюються, що поїздки Орбана матимуть негативні наслідки на міжнародній арені. 

Завтра на вимогу Польщі посли ЄС розбиратимуться із "мирним вояжем" Орбана
Фото: EPA/UPG

Завтра, 10 липня, на вимогу Польщі посли ЄС зберуться на засідання, щоб обговорити візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, Москви та Пекіна.

Про це пише RMF24.

Як зазначає видання, ідея позачергового засідання полягає в тому, щоб надіслати чіткий сигнал, що Орбан не представляє ЄС чи інші країни-члени. Один із дипломатів зазначив, що "контраверсійні поїздки Орбана можуть мати негативні наслідки та викликати плутанину на міжнародній арені".

Під час завтрашнього засідання стане зрозуміло, що "мирного плану Орбана немає - є лише військовий проект Путіна".

Проте також зазначають, що навряд чи вдасться скоротити термін головування Угорщини і передати його Польщі.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт  не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду .

Візити Орбана

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