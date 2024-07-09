Завтра на вимогу Польщі посли ЄС розбиратимуться із "мирним вояжем" Орбана

Завтра, 10 липня, на вимогу Польщі посли ЄС зберуться на засідання, щоб обговорити візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, Москви та Пекіна.
Про це пише RMF24.
Як зазначає видання, ідея позачергового засідання полягає в тому, щоб надіслати чіткий сигнал, що Орбан не представляє ЄС чи інші країни-члени. Один із дипломатів зазначив, що "контраверсійні поїздки Орбана можуть мати негативні наслідки та викликати плутанину на міжнародній арені".
Під час завтрашнього засідання стане зрозуміло, що "мирного плану Орбана немає - є лише військовий проект Путіна".
Проте також зазначають, що навряд чи вдасться скоротити термін головування Угорщини і передати його Польщі.
Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду .
Візити Орбана
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку липня вирушив у дипломатичне турне.
- 2 липня він відвідав Київ. Згодом, у п'ятницю, 5 липня, він перебував у Москві, а 8 липня, у понеділок, відправився з візитом до Китаю, де, серед інших, зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. Обидва політики мали говорити про те, як закінчити війну в Україні.
- Під час візиту до України Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир.
- Проте згодом він визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план".
- Як пояснив сам Орбан лідерам ЄС свій візит до Москви, він просував "мир для України".
- Угорське головування розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. А вже 1 січня 2025 року Польща перейме від Угорщини головування в Раді ЄС.