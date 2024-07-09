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Російська армія атакувала Одещину балістикою з Криму

Сили ППО півдня знищили п'ять ворожих розвідувальних дронів.

Російська армія атакувала Одещину балістикою з Криму
Ракета 9M729 на комплексі 'Іскандер-М'
Фото: ВВС

Вдень 9 липня російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Також повідомляється, що протиповітряна оборона протягом дня знищила на півдні України п’ять розвідувальних безпілотників ворога, зокрема два дрони типу "ZALA", один "Supercam" і один "Орлан-10". Встановлення типу п'ятого дрона триває.

Фото: Повітряне командування "Південь"

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