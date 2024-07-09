Україна хоче збільшити кількість ордерів на арешт від МКС за депортацію дітей Росією

Зараз триває напрацювання нових ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду проти інших представників російської влади.

Україна хоче збільшити кількість ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду за депортацію українських дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише АрміяInform.

Зараз триває напрацювання нових ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду проти інших представників російської влади.

"Не тільки путін та львова-бєлова приймали та продовжують брати участь в депортації українських дітей. Список дуже великий. Працюють представники МКС разом з нашими правоохоронцями, які напрацьовують алгоритми видачі ордерів на арешт", – зазначив Лубінець.

Він додав, що зрушення з "мертвої точки" питання повернення українських дітей відбулось якраз після того, як публічно в Міжнародному кримінальному суді заявили про два ордери на арешт відносно Путіна та Львової-Бєлової.

"Після того росіяни принаймні почали спілкуватися з посередниками та напряму зі мною в питаннях повернення українських дітей", – сказав омбудсман.