Україна хоче збільшити кількість ордерів на арешт від МКС за депортацію дітей Росією

Україна хоче збільшити кількість ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду за депортацію українських дітей.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише АрміяInform.
Зараз триває напрацювання нових ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду проти інших представників російської влади.
"Не тільки путін та львова-бєлова приймали та продовжують брати участь в депортації українських дітей. Список дуже великий. Працюють представники МКС разом з нашими правоохоронцями, які напрацьовують алгоритми видачі ордерів на арешт", – зазначив Лубінець.
Він додав, що зрушення з "мертвої точки" питання повернення українських дітей відбулось якраз після того, як публічно в Міжнародному кримінальному суді заявили про два ордери на арешт відносно Путіна та Львової-Бєлової.
"Після того росіяни принаймні почали спілкуватися з посередниками та напряму зі мною в питаннях повернення українських дітей", – сказав омбудсман.
- Від початку широкомасштабного вторгнення російських військ повернути в Україну вдалося 736 українських дітей.
- Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Росії. Після цього заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв у своєму телеграмі погрожував "обстріляти МКС ракетами".
- Постанова МКС діє безстроково і може стосуватися будь-якої людини. Однак, МКС суд не ухвалює заочних вироків, тому для судового розгляду підсудний фізично має перебувати під вартою в Гаазі. Тож тепер Путін не може виїжджати до країн, які ратифікували Римський статут, та до країн, що визнають юрисдикцію суду (123 держави). Це всі країни Європи, вся Південна Америка (зокрема, такі союзники Росії, як Венесуела), Таджикистан, Афганістан, Бразилія, Південна Африка, ЦАР, Нігерія.
- 25 червня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова.
- У березні видали ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова. Вони несуть відповідальність за ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 до 9 березня 2023-го.
- У липні того ж року США передали докази воєнних злочинів Росії до Міжнародного кримінального суду.
- Тоді ж у Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії. У Центрі працюють українські, європейські та американські прокурори, а також прокурори МКС. Вони розслідують та збирають докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.
- Кількість непублічних ордерів Міжнародного кримінального суду на арешт достеменно невідома і може сягати сотень.