Білий дім оприлюднив деталі посилення української системи ППО

На сайті Білого дому оприлюднено спільну декларацію лідерів США, Німеччини, Нідерландів, Румунії та Італії щодо забезпечення України необхідними засобами протиповітряної оборони.

Під час саміту НАТО держави домовилися поставити нашій країні додаткові батареї Patriot, які нададуть Сполучені Штати, Німеччина та Румунія, компоненти до Patriot від Нідерландів та інших партнерів для роботи ще однієї батареї та окрему установку SAMP-T від Італії. Ці 5 стратегічних систем мають бути "швидко застосовані у координації з українським урядом". До кінця року лідери обіцяють нові оголошення щодо ППО для України.

Також упродовж наступних місяців Київ отримає низку систем тактичного рівня: NASAMS, HAWK, IRIS-T двох модифікацій, Gepard. До надання цього озброєння докладуть зусиль інші партнери з НАТО - включно з Канадою, Норвегією, Іспанією та Великою Британією.

Загалом коаліція щодо ППО для України налічує більше 50 держав, які зобов'язалися вкласти у посилення захисту українського неба понад 1 мільярд доларів.