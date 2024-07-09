За даними СБУ, вони “обклали даниною” регіональні митниці.

СБУ та Офіс Генпрокурора ліквідували масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали в Києві директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника, які, за даними слідства, систематично вимагали хабарі з керівників регіональних митниць.

Зазначається, що затримані за гроші гарантували посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності, і обіцяли прикривати службові порушення митників.

“Документування злочинної діяльності фігурантів тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше 8 фактів щомісячних поборів”, - наголосили в СБУ, і додали, що затримані залучили до схеми свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.

Правоохоронці затримали при передачі хабаря голову Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці.

Готується повідомлення їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також готується підозра ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці, чиї дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Зараз тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Пресслужба СБУ Керівників Департаменту Держмитслужби підозрюють в корупції

Фото: Пресслужба СБУ Керівників Департаменту Держмитслужби підозрюють в корупції

Фото: Пресслужба СБУ Керівників Департаменту Держмитслужби підозрюють в корупції

Фото: Пресслужба СБУ Керівників Департаменту Держмитслужби підозрюють в корупції