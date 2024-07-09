Росіяни обстріляли за день 9 громад Сумщини

Сьогодні, 9 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 67 вибухів.
Великописарівську громаду росіяни атакували ракетами з вертольоту та мінометами, а Хотінську до того ж артилерією та дронами.
По Краснопільській громаді окупанти вдарили з артилерії, мінометів та дронами.
Зноб-Новгородську, Середино-Будську, Есманьську, Глухівську та Білопільську громади росіяни атакували дронами.
Також дронами та мінометами армія РФ атакувала Шалигинську громаду.