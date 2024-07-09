Росіяни обстріляли за день 9 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 9 липня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 67 вибухів.

Великописарівську громаду росіяни атакували ракетами з вертольоту та мінометами, а Хотінську до того ж артилерією та дронами.

По Краснопільській громаді окупанти вдарили з артилерії, мінометів та дронами.

Зноб-Новгородську, Середино-Будську, Есманьську, Глухівську та Білопільську громади росіяни атакували дронами.

Також дронами та мінометами армія РФ атакувала Шалигинську громаду.