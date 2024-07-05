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Одним із затриманих у справі “розподілу” посад на митниці за $1,7 млн є пасинок головного судексперта Рувіна, – ЗМІ

Двох затриманих підозрюють у пропозиції керівництву Держмитслужби призначити “своїх людей” на Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці.

Одним із затриманих у справі “розподілу” посад на митниці за $1,7 млн є пасинок головного судексперта Рувіна, – ЗМІ
Назар Шептицький
Фото: соцмережі

Одним із затриманих у справі “розподілу” посад на митниці за $1,7 млн є пасинок головного судексперта Рувіна, повідомляє Центр протидії корупції. 

Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру двом особам, які за гроші намагались призначити на керівні посади в Держмитслужби своїх людей.

За даними слідства, підозрювані пропонували керівництву Держмитслужби:

  • 1 млн доларів - за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці
  • 500 тисяч доларів - за призначення на посаду керівника Волинської митниці
  • 200 тисяч доларів – за посаду очільника Чернівецької митниці.

Крім того, учасники групи нібито обіцяли керівництву митниці половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.

Центр протидії корупції зазначає, що одним із викритих є пасинок директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна Назар Шептицький.

Журналісти Bihus.Info повідомляли, що Рувін та його родина користуються дорогою нерухомістю та машинами, що їм не належать, а також володіють майном, яке не відповідає офіційним доходам.

За даними журналістів, Рувін мешкає в клубному будинку Regent Hill на Печерську. В тому самому, де оселився заступник керівника ДБР Удовиченко. Вартість його квартири сягає 900 тисяч доларів.

Пасинок Рувіна Назар Шептицький станом на 2021 рік мав у власності Range Rover та квартиру в ЖК Французький квартал на понад 100 квадратів.

При цьому сам Шептицький насправді мешкав у ЖК Липська вежа, що в урядовому кварталі. Завдяки відео з соцмереж Назара та оголошенням про оренду в цьому будинку, квартира була ідентифікована: це 4-кімнатна квартира на 250 квадратів, з мармуровими ванними. Вартість оренди – 8 тисяч доларів/місяць. 

Також журналісти помічали Шептицького на автівках, записаних на сторонніх людей, які виписували на пасинка Рувіна довіреності.

Зокрема йдеться про Mercedes-Benz G 63 AMG, два Toyota Land Cruiser 200, а також Aston Martin DB9. Орієнтовна сукупна вартість автівок – 9 млн грн.

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