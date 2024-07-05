Російська армія впродовж доби обстріляла 10 населених пунктів Запорізької області

Надійшло дев’ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

133 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Мирного, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського, Лобкового та Плавнів.

РФ шістьма обстрілами з РСЗВ накрила Роботине, Новоандріївку та Левадне.

Ворог скерував 133 безпілотників різної модифікації на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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