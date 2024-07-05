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Російська армія впродовж доби обстріляла 10 населених пунктів Запорізької області

Окупанти 272 рази вдарили по регіону.

Російська армія впродовж доби обстріляла 10 населених пунктів Запорізької області
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російська армія впродовж доби 272 рази вдарила по Запорізькій області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Ворог скерував 133 безпілотників різної модифікації на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

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РФ шістьма обстрілами з РСЗВ накрила Роботине, Новоандріївку та Левадне.

133 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Мирного, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського, Лобкового та Плавнів.

Надійшло дев’ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

  • 3 липня чоловік та жінка загинули внаслідок ворожих обстрілів Василівського та Пологівського районів Запорізької області. Ще одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району.
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