Упродовж доби на Харківщині через обстріли загинули троє цивільних

Російські війська протягом доби вбили трьох цивільних на Харківщині. Через ворожі обстріли горіли будинки, автомобілі та ліс.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, 5 липня близько 04:05 через обстріл КАБ с. Курилівка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок., О 17:25 у м. Куп'янськ внаслідок обстрілу з РСЗВ горів житловий будинок.

Близько 16:44 внаслідок обстрілу с. Лосівка Чугуївського району горіли конструктивні елементи 3 приватних будинків. Загинув чоловік.

У с. Борова Ізюмського району біля 16:44 внаслідок обстрілу горіла хвойна лісова підстилка на площі 2,5га.

О 16:20 в смт Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ горіли складські приміщення елеватора.

У с. Глушківка Куп'янського району о 15:30 внаслідок обстрілу КАБ горів приватний гараж. Чотири жінки та один чоловік постраждали. Одна жінка загинула.

Біля 15:30 у с. Руська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік. Загинула жінка.

Близько 14:55 у с. Сенькове Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ горіли два автомобілі. Пошкоджено будівлю сільської ради та клубу.

4 липня о 08:18 в м. Куп'янськ внаслідок обстрілу горів будинок.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.

На Купʼянському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дїї противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.