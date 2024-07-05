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Упродовж доби на Харківщині через обстріли загинули троє цивільних

Вночі окупанти КАБом пошкодили приватний будинок.

Упродовж доби на Харківщині через обстріли загинули троє цивільних
Фото ілюстративне
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російські війська протягом доби вбили трьох цивільних на Харківщині. Через ворожі обстріли горіли будинки, автомобілі та ліс.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, 5 липня близько 04:05 через обстріл КАБ с. Курилівка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок., О 17:25 у м. Куп'янськ внаслідок обстрілу з РСЗВ горів житловий будинок.

Близько 16:44 внаслідок обстрілу с. Лосівка Чугуївського району горіли конструктивні елементи 3 приватних будинків. Загинув чоловік.

У с. Борова Ізюмського району біля 16:44 внаслідок обстрілу горіла хвойна лісова підстилка на площі 2,5га.

О 16:20 в смт Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ горіли складські приміщення елеватора.

У с. Глушківка Куп'янського району о 15:30 внаслідок обстрілу КАБ горів приватний гараж. Чотири жінки та один чоловік постраждали. Одна жінка загинула. 

Біля 15:30 у с. Руська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу КАБ постраждав чоловік. Загинула жінка.

Близько 14:55 у с. Сенькове Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ горіли два автомобілі. Пошкоджено будівлю сільської ради та клубу.

4 липня о 08:18 в м. Куп'янськ внаслідок обстрілу горів будинок.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.

На Купʼянському напрямку кількість атак за добу склала чотири. Сили оборони відбивали штурмові дїї противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

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