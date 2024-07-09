В Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району, який зруйнувала російська ракета.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи”, - йдеться у повідомленні.
В ДСНС зазначили, що внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 4 дитини. Постраждала 121 людина, серед них 10 дітей. Також 11 осіб врятовано.
На місці робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.
- Вчора, 8 липня, Росія завдала ракетного удару по Києву. Зокрема, було частково зруйновано будинок на Сирці в Шевченківському районі Києва.
- Понад 50 людей, серед яких семеро дітей, отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по “Охматдиту”. Двоє осіб загинуло.
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Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про понад сотню пошкоджених будинків у столиці. Шість з них не підлягають відновленню.