ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві

В Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району, який зруйнувала російська ракета.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи”, - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 4 дитини. Постраждала 121 людина, серед них 10 дітей. Також 11 осіб врятовано.

На місці робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

Фото: Пресслужба ДСНС ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві

Фото: Пресслужба ДСНС ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві

Фото: Пресслужба ДСНС ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві

Вчора, 8 липня, Росія завдала ракетного удару по Києву. Зокрема, було частково зруйновано будинок на Сирці в Шевченківському районі Києва.

Понад 50 людей, серед яких семеро дітей, отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по “Охматдиту”. Двоє осіб загинуло.