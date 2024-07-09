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ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві
ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві
Фото: Пресслужба ДСНС

В Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району, який зруйнувала російська ракета.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи”, - йдеться у повідомленні. 

В ДСНС зазначили, що внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них 4 дитини. Постраждала 121 людина, серед них 10 дітей. Також 11 осіб врятовано.

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На місці робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві
Фото: Пресслужба ДСНС
ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві

ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві
Фото: Пресслужба ДСНС
ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві

ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві
Фото: Пресслужба ДСНС
ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Києві

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