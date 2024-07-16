Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії

Компанія Alphabet, якій належить техногігант Google, близька до придбання стартапу Wiz - розробника програмного забезпечення для кіберзахисту хмарних технологій.

Як зазначає CNN, корпорація готова викласти за Wiz 26 мільярдів доларів, що в разі успіху угоди стане найдорожчим придбанням Alphabet за час існування.

Попереднім рекордсменом була Motorola, яку власники Google поглинули понад десятиліття тому за 12,6 мільярдів доларів. Це рішення виявилося вкрай невдалим: бренд продали через кілька років з великими збитками.

Google Cloud є ключовим бізнесом Alphabet, якщо не рахувати продаж реклами у своєму пошуковику. Проте компанія слабко конкурує з Microsoft та Amazon щодо зберігання даних у хмарі. Ставка на кібербезпеку сервісів може стати перевагою і привабити користувачів, особливо на тлі скандалу з витоком приватної інформації клієнтів мобільного оператора AT&T.

Wiz стверджує, що 40% компаній, які складають список Fortune 100, користуються їхними послугами.