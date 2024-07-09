Експорт російської нафти рекордно знизився за минулий тиждень, — Bloomberg

Найбільші російські експортери сирої нафти планують скоротити свої спільні поставки з Новоросійська приблизно на 200 тис. барелів на день.

Експорт сирої нафти з РФ за останній тиждень знизився до рекордної позначки з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році, пише Bloomberg.

Експорт російської нафти за минулий тиждень, до 7 липня, впав приблизно на 990 тис. барелів за день — до 2,67 млн барелів.

Згідно аналізу агенства, загалом 25 танкерів завантажили 18,7 мільйона барелів російської сирої нафти за останній тиждень, що свідчить про різке падіння експорту, у порівнянні з 25,66 млн барелів тижнем раніше.

Валова вартість поставок сирої нафти з Росії також знизилася за сім днів, до 7 липня, але це падіння було пом’якшене зростанням цін на нафту четвертий тиждень поспіль.

Згідно з підрахунками Bloomberg, ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл", найбільші російські експортери сирої нафти, планують скоротити свої спільні поставки з Новоросійська приблизно на 200 тис. барелів на день в липні, порівняно з червневим рівнем після відновлення роботи нафтопереробних заводів на заводах в Туапсе і Норсі.