У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових

У Верховній Раді пропонують передбачити для бізнесу можливість бронювання працівників в обмін на надання послуг військовим. Ця ідея виникла на основі спілкування нардепів із військовими, повідомив голова парламентського економічного комітету Дмитро Наталуха в кулуарах парламенту.

Одна з версій пропонованого економічного бронювання передбачає бронь працівників в обмін на сплачену бізнесом фіксовану суму в 20 000 гривень. Але якщо бізнес не має цих коштів, то є ініціатива заміни їх на послуги.

"Уявіть, що у вас є СТО. І це СТО не має можливості сплатити 20 000 гривень за одного працівника на місяць. Але воно користується попитом серед тих самих військових. Тоді ми вводимо категорію економічної мобілізації", – сказав Наталуха.

Тобто якщо така умовна СТО хоче забронювати чотирьох співробітників, але не може заплатити 80 000 гривень, то вона має укласти договір із якоюсь бригадою щодо надання безкоштовних послуг у межах такої суми на місяць.

"Тобто у тебе немає грошей або достатньо прибутку, щоб забронювати працівників, але є товар, робота чи послуги, на які є попит серед військових – надай їх у межах вартості бронювання", – пояснив нардеп.

Наталуха сказав, що цю ідею нардепи привезли безпосередньо від працівників з фронту. Зараз триває робота над тим, аби внести відповідні норми в законопроєкт про економічне бронювання.

Про те, коли цей документ можуть розглянути на комітеті, говорити ще рано, додав Наталуха.

Зауважимо, що ідея економічного бронювання була розкритикована військовими, зокрема Масі Найємом, допис якому адресував Наталуха. У своєму дописі в Facebook Найєм писав, що пропоноване економічне бронювання вирішує нестачу грошей за рахунок людей на фронті.

"Поки що партнери дають нам гроші і зброю. На цьому ще тримаємося. Людей вони нам не дають. І не дадуть. Тобто навіть якщо уряд, президент, Рада виконають свої функції на відмінно – матимемо далі і гроші, і зброю - то просто не буде ким там воювати", – сказав військовий.

Розкритикувала пропоноване економічне бронювання і військовослужбовиця Ярина Чорногуз, яку Наталуха теж згадав у своєму дописі.

"Будьмо відверті, цей закон – для цивільних, які не хочуть воювати, бо вважають, що вони «економічний фронт», «корисніші в тилу», «фінансують армію». Замість того, щоб зробити законопроекти, які б підвищили військовий збір, дали змогу ефективніше виявляти й карати корупціонерів, залучати на підприємства категорії населення, що не підпадають під мобілізацію, ви вирішили ввести систему легального відкуплення, аби в нас зʼявилася категорія «цінних економічних фронтовиків», що можуть жити поза війною – чим змусите усіх і цивільних, і військових, які не будуть заброньовані підприємствами почуватися себе кріпаками", – висловила свою точку зору Ярина.