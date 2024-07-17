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Kyodo: “Велика сімка” узгодила, яку частку з $50 млрд від активів РФ кожен член блоку надасть Україні

Очікується, що Сполучені Штати та Євросоюз візьмуть на себе по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада мають розділити решту 10 мільярдів доларів. Йдеться про відсотки від заморожених активів РФ.

Японія надасть Україні позики в розмірі 3,3 мільярда доларів в рамках підтримки, яку нададуть члени Великої сімки (G7), використовуючи відсотки від російських суверенних активів, заморожених у рамках санкцій через вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє інформагентство Kyodo із посиланням на дипломатичні джерела. 

За даними джерел, члени G7 координували, як виділити допомогу після того, як їхні лідери погодилися під час саміту в Італії в червні надати 50 мільярдів доларів на підтримку України.

Очікується, що Сполучені Штати та Євросоюз візьмуть на себе по 20 мільярдів доларів, а Японія, Британія та Канада мають розділити решту 10 мільярдів доларів, повідомили джерела. G7 планує розпочати проєкт до кінця цього року.

Франція, Німеччина та Італія поки що навряд чи братимуть участь у програмі кредитування, оскільки Євросоюз уже має подібний план підтримки, повідомили джерела.

За словами джерел, міністри фінансів G7 і голови центральних банків готові обговорити це питання, коли вони зберуться в Ріо-де-Жанейро пізніше цього місяця на полях зустрічі зі своїми колегами з країн G20.

Кредитну угоду було укладено на тлі занепокоєння щодо «втоми від України» та сумнівів щодо того, як довго Сполучені Штати та інші партнери-однодумці зможуть об’єднати зусилля, постачаючи Києву зброю та допомагаючи йому відновлювати зруйновану інфраструктуру.

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