Тайвань має платити США за оборону, ‒ Трамп

"Вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва чипів", заявив кандидат у президенти США від республіканців.

Тайвань має платити США за оборону. Про це кандидат у президенти США, республіканець Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Bloomberg.

“Я дуже добре знаю цих людей, їх дуже поважаю. Вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва чипів. Я думаю, Тайвань має платити нам за оборону”, ‒ відповів він на запитання, чи захищатиме Вашингтон Тайвань від Китаю.

Політик підкреслив, що Сполучені Штати нічим не відрізняються від страхової компанії. “Тайвань нам нічого не дає. Тайвань знаходиться за 15288 км звідси. Це за 109 км від Китаю. Невелика перевага, а Китай ‒ величезна територія, і вони могли б просто бомбардувати (КНР атакувати Тайвань)”, ‒ сказав він.

“Але вони не хочуть цього робити, бо не хочуть втратити всі заводи з виробництва чипів. … я скажу вам, це зіниця ока президента Сі”, ‒ заявив Трамп.