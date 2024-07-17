Польська fashion-група LPP відкриє магазин бренду Sinsay в торгово-розважальному центрі GALLERY Green, який споруджується компанією “Епіцентр К” в селищі Чабани Київської області.

Gallery Green

Перший повноцінний ТРЦ компанії готується до відкриття вже наприкінці 2024 року. Загальна площа проєкту становитиме 96 000 кв. м, а орендна – 62 000 кв. м. Із них 51 500 кв. м займатиме сам Епіцентр, а ще 3 000 кв. м - сімейний парк розваг EPILAND.

Тепер же стало відомо про залучення ще низки орендарів торгової галереї. В тому числі одного з найбільших fashion-ритейлерів Східної Європи - польської групи LPP. Компанія відкриє в ТРЦ GALLERY Green великий магазин Sinsay, що займатиме понад 1130 кв. м площі.

Торговельний центр ТРЦ GALLERY Green

«Наша стратегія полягає в тому, щоб об’єднати під брендом GALLERY інноваційні торгові концепти мережі Епіцентр, сімейні парки розваг EPILAND та торгову галерею, що складатиметься з відомих національних та міжнародних торгових мереж. Тож ми з радістю анонсуємо відкриття в ТРЦ GALLERY Green магазину Sinsay - одного з найпопулярніших в Україні брендів одягу, взуття та аксесуарів», - прокоментувала керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії “Епіцентр К” Катерина Весна.

«В співробітництві з компанією “Епіцентр К” ми бачимо великі можливості для синергії та обопільного зростання. Наша зацікавленість у відкритті магазину в Чабанах зумовлена цілою низкою переваг, які матиме ТРЦ GALLERY Green. В першу чергу - це потужні “якірні орендарі” у вигляді торгових форматів мережі Епіцентр та парку розваг EPILAND. Вони забезпечать високий трафік відвідувачів та стабільність роботи як магазину Sinsay, так і всього торгово-розважального комплексу», - зазначив генеральний директор LPP Ukraine Ярема Івахів.

Девелопер GALLERY Green також повідомив про залучення до проєкту низки інших торгових операторів. Серед них такі бренди як Victoria’s Secret (95 кв. м), FAMO (76 кв. м), Brabrabra (50 кв. м), Секунда 32 (кв. м) та інші. Крім того, концепція ТРЦ передбачає відкриття фуд-корту, до якого вже доєдналися Львівські круасани (52 кв. м), ресторан Menya Musashi (69 кв. м) та затишна кав’ярня Brewsel (26 кв. м).

Фудкорт у ТРЦ GALLERY Green

Додатково в GALLERY Green працюватиме продуктовий супермаркет Food Market площею 3 000 кв. м із власними ресторанами, які матимуть вихід до озера у внутрішньому дворі ТРЦ. Серед інших операторів торгової галереї також можна відзначити Intersport (1 500 кв. м) та дитячий магазин E.Pic (1 600 кв. м).

Нагадаємо, що паралельно з будівництвом ТРЦ GALLERY Green компанія “Епіцентр К” веде роботу над запуском ще двох великих торгово-розважальних центрів. Зокрема, в 2025 році планується відкриття ТРЦ GALLERY Bucha загальною площею 97 000 кв. м, а в 2027 році - ТРЦ GALLERY Lviv з GBA близько 280 000 кв. м.