Рада схвалила в першому читанні дозвіл корупціонерам "відкупитися" від покарання штрафом і компенсацією

Раніше свої застереження щодо пропонованих змін висловили в НАБУ і САП.

Народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт щодо угоди зі слідством у корупційних справах. За – 231 парламентар, повідомив Ярослав Железняк.

Законопроєкт схвалили за основу, попри ризики, на які вказували НАБУ, САП та антикорупційний комітет. За словами нардепа, перше читання протягнула коаліція.

Сьогодні вранці НАБУ і САП оприлюднили свої зауваження до цього законопроєкту, зокрема наголосили на важливості зобов'язати злочинця, який іде на угоду зі слідством, викривати організатора схеми.

НАБУ і САП вважають, що застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе винятково за одночасної наявності двох умов:

викриття ним іншого організатора, якщо інформація щодо вчинення такою особою кримінального правопорушення буде підтверджена доказами

повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).

Нардепка Ірина Геращенко навела основні положення законопроєкту: