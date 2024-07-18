Рада схвалила в першому читанні дозвіл корупціонерам "відкупитися" від покарання штрафом і компенсацією

Народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт щодо угоди зі слідством у корупційних справах. За – 231 парламентар, повідомив Ярослав Железняк.
Законопроєкт схвалили за основу, попри ризики, на які вказували НАБУ, САП та антикорупційний комітет. За словами нардепа, перше читання протягнула коаліція.
Сьогодні вранці НАБУ і САП оприлюднили свої зауваження до цього законопроєкту, зокрема наголосили на важливості зобов'язати злочинця, який іде на угоду зі слідством, викривати організатора схеми.
НАБУ і САП вважають, що застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе винятково за одночасної наявності двох умов:
- викриття ним іншого організатора, якщо інформація щодо вчинення такою особою кримінального правопорушення буде підтверджена доказами
- повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).
Нардепка Ірина Геращенко навела основні положення законопроєкту:
- запровадження штрафів як додаткового покарання у корупційних справах при укладенні угоди про визнання винуватості
- можливість зменшення покарання при наданні підозрюваним корисної інформації або відшкодуванні збитків
- встановлення іспитового строку від двох до шести років у разі звільнення від покарання
- можливість укладення угод у справах, підслідних НАБУ, за умов відшкодування збитків
- погодження угод у важких та особливо тяжких злочинах з керівниками прокуратури
- внесення змін до угоди можливе до моменту видалення суду до нарадчої кімнати
- повторне звернення з угодою допускається одноразово після усунення причин відмови судом.