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Рада схвалила в першому читанні дозвіл корупціонерам "відкупитися" від покарання штрафом і компенсацією

Раніше свої застереження щодо пропонованих змін висловили в НАБУ і САП. 

Рада схвалила в першому читанні дозвіл корупціонерам "відкупитися" від покарання штрафом і компенсацією
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Фото: Київська міська прокуратура

Народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт щодо угоди зі слідством у корупційних справах. За – 231 парламентар, повідомив Ярослав Железняк.

Законопроєкт схвалили за основу, попри ризики, на які вказували НАБУ, САП та антикорупційний комітет. За словами нардепа, перше читання протягнула коаліція. 

Сьогодні вранці НАБУ і САП оприлюднили свої зауваження до цього законопроєкту, зокрема наголосили на важливості зобов'язати злочинця, який іде на угоду зі слідством, викривати організатора схеми. 

НАБУ і САП вважають, що застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе винятково за одночасної наявності двох умов:

  • викриття ним іншого організатора, якщо інформація щодо вчинення такою особою кримінального правопорушення буде підтверджена доказами
  • повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).

Нардепка Ірина Геращенко навела основні положення законопроєкту:

  • запровадження штрафів як додаткового покарання у корупційних справах при укладенні угоди про визнання винуватості
  • можливість зменшення покарання при наданні підозрюваним корисної інформації або відшкодуванні збитків
  • встановлення іспитового строку від двох до шести років у разі звільнення від покарання
  • можливість укладення угод у справах, підслідних НАБУ, за умов відшкодування збитків
  • погодження угод у важких та особливо тяжких злочинах з керівниками прокуратури
  • внесення змін до угоди можливе до моменту видалення суду до нарадчої кімнати
  • повторне звернення з угодою допускається одноразово після усунення причин відмови судом.
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