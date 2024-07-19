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Росіяни масово скасовують туристичні тури до Криму, – ГУР

Передусім росіян тривожить складна безпекова ситуація. Зокрема, вразливість Керченського мосту, який залишається основною артерією для туристів з Росії.

Росіяни масово скасовують туристичні тури до Криму, – ГУР
Фото: Google Maps

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що курортний сезон у Криму летить шкереберть – росіяни масово скасовують тури.  

Відомство зазначає, що ситуація на території тимчасово окупованого Криму спричинила масове скасування турів для незаконного відпочинку на курортах півострова.  

Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих  путівок у минулому місяці склав понад третину.  

Передусім росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація.  

Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників. 

  

Ще один фактор ризику – вразливий  незаконний Керченський міст, який залишається основною  артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики.

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