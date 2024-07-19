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У роботі Нової пошти та Sense Bank стався збій (доповнено)

Одночасно дві компанії повідомили про технічні збої. 

У роботі Нової пошти та банку Sense стався технічний збій. Нова пошта повідомила, що його причину вже з'ясували, роботу відновлять найближчим часом.

Відповідне повідомлення компанія опублікувала в X о 9:23. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

"Друзі, у нас стався технічний технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів у звʼязку із деякими програмними оновленнями", – йдеться у повідомленні. 

О 10:15 Нова пошта повідомила про відновлення роботи. 

Sense банк о 9:22 повідомив, що не працює:

  • Відображення продуктів, карток та рахунків
  • Перекази та обмін валют
  • Оплата послуг
  • Покупка облігацій та автоцивілки
  • Відкриття депозитів та кредитів
  • Збірки та довідки

Окрім того, був збій у мобільного оператора Vodafone Україна, повідомили в компанії Суспільному.

Нова пошта – великий поштовий оператор, який надає логістичні послуги в Україні та за кордоном. Sense банк – український банк, належить державі.

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