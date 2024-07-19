У роботі Нової пошти та Sense Bank стався збій (доповнено)

Одночасно дві компанії повідомили про технічні збої.

У роботі Нової пошти та банку Sense стався технічний збій. Нова пошта повідомила, що його причину вже з'ясували, роботу відновлять найближчим часом.

Відповідне повідомлення компанія опублікувала в X о 9:23. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

"Друзі, у нас стався технічний технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів у звʼязку із деякими програмними оновленнями", – йдеться у повідомленні.

О 10:15 Нова пошта повідомила про відновлення роботи.

Робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена 🫂



Вибачте за незручності і дякуємо за розуміння.

Чекаємо вас у наших відділеннях та біля поштоматів. pic.twitter.com/0S7tUjX8Mb — Нова пошта (@NP_official_ua) July 19, 2024

Sense банк о 9:22 повідомив, що не працює:

Відображення продуктів, карток та рахунків

Перекази та обмін валют

Оплата послуг

Покупка облігацій та автоцивілки

Відкриття депозитів та кредитів

Збірки та довідки

Окрім того, був збій у мобільного оператора Vodafone Україна, повідомили в компанії Суспільному.

Нова пошта – великий поштовий оператор, який надає логістичні послуги в Україні та за кордоном. Sense банк – український банк, належить державі.