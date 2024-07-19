У роботі Нової пошти та Sense Bank стався збій (доповнено)

У роботі Нової пошти та банку Sense стався технічний збій. Нова пошта повідомила, що його причину вже з'ясували, роботу відновлять найближчим часом.
Відповідне повідомлення компанія опублікувала в X о 9:23. Про відновлення роботи повідомлять додатково.
"Друзі, у нас стався технічний технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів у звʼязку із деякими програмними оновленнями", – йдеться у повідомленні.
О 10:15 Нова пошта повідомила про відновлення роботи.
Робота всіх клієнтських систем та сервісів відновлена 🫂— Нова пошта (@NP_official_ua) July 19, 2024
Вибачте за незручності і дякуємо за розуміння.
Чекаємо вас у наших відділеннях та біля поштоматів. pic.twitter.com/0S7tUjX8Mb
Sense банк о 9:22 повідомив, що не працює:
- Відображення продуктів, карток та рахунків
- Перекази та обмін валют
- Оплата послуг
- Покупка облігацій та автоцивілки
- Відкриття депозитів та кредитів
- Збірки та довідки
Окрім того, був збій у мобільного оператора Vodafone Україна, повідомили в компанії Суспільному.
Нова пошта – великий поштовий оператор, який надає логістичні послуги в Україні та за кордоном. Sense банк – український банк, належить державі.
- За уточненими даними, збій торкнувся не лише український компаній. Це глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та комп'ютерів Microsoft. Є збої в роботі авіакомпаній в декількох країнах, зокрема США.