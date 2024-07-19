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У Херсонській області через агресію Росії загинула людина, ще 8 – поранені, серед них і дитина

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, мобільну амбулаторію та телевежу.

У Херсонській області через агресію Росії загинула людина, ще 8 – поранені, серед них і дитина
Олександр Прокудін

Унаслідок російської агресії у Херсонській області загинула людина, ще вісім – поранені, серед них і дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Комишани, Шевченківка, Шляхове, Червоний Маяк, Михайлівка, Микільське, Нововоронцовка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, мобільну амбулаторію та телевежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. 

Пошкоджено газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі.

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