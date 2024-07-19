В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Росія намагалася атакувати Київ безпілотниками (оновлення)
Росія намагалася атакувати Київ безпілотниками (оновлення)
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський вважає, що тиском на Росію можна досягти дипломатичного рішення про завершення війни

Тиснути має весь світ, переконаний український президент. 

Зеленський вважає, що тиском на Росію можна досягти дипломатичного рішення про завершення війни
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що весь світ повинен тиснути на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війні. Про це він сказав у розмові з BBC під час візиту до Великої Британії.

На його думку, слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів. Він вважає, що в відвоюванні територій може допомогти "сила дипломатії".

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він.

Зеленський додав, що тиск на Росію може посприяти досягненню дипломатичної угоди. 

  • Президент вважає, що Росія повинна взяти участь у другому саміті миру. За його словами, план для проведення другого саміту напрацюють до листопада. 
  • На першому саміті, що відбувся 15-16 червня в Швейцарії, Росії не було – про її відсутність Україна попереджала ще до його проведення. Позиція Києва полягала в тому, аби не сідати з Росією за стіл переговорів, оскільки ця країна неодноразово відмовлялася від своїх обіцянок. Натомість Україна і потужна кількість її однодумців повинні створити план імплементації української формули миру, що зрештою має привести до завершення війни. Один із пунктів цієї формули говорить про необхідність відновлення кордонів України до рівня 1991 року.
  • В Офісі президента запевняли, що прямих переговорів між Україною та Росією в межах саміту миру не буде. Ідея полягає в тому, аби переговорниками виступили треті країни, на зразок зернової угоди 2022-го. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies