Зеленський вважає, що тиском на Росію можна досягти дипломатичного рішення про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що весь світ повинен тиснути на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війні. Про це він сказав у розмові з BBC під час візиту до Великої Британії.
На його думку, слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів. Він вважає, що в відвоюванні територій може допомогти "сила дипломатії".
"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він.
Зеленський додав, що тиск на Росію може посприяти досягненню дипломатичної угоди.
- Президент вважає, що Росія повинна взяти участь у другому саміті миру. За його словами, план для проведення другого саміту напрацюють до листопада.
- На першому саміті, що відбувся 15-16 червня в Швейцарії, Росії не було – про її відсутність Україна попереджала ще до його проведення. Позиція Києва полягала в тому, аби не сідати з Росією за стіл переговорів, оскільки ця країна неодноразово відмовлялася від своїх обіцянок. Натомість Україна і потужна кількість її однодумців повинні створити план імплементації української формули миру, що зрештою має привести до завершення війни. Один із пунктів цієї формули говорить про необхідність відновлення кордонів України до рівня 1991 року.
- В Офісі президента запевняли, що прямих переговорів між Україною та Росією в межах саміту миру не буде. Ідея полягає в тому, аби переговорниками виступили треті країни, на зразок зернової угоди 2022-го.