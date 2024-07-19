Зеленський вважає, що тиском на Росію можна досягти дипломатичного рішення про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що весь світ повинен тиснути на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війні. Про це він сказав у розмові з BBC під час візиту до Великої Британії.

На його думку, слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів. Він вважає, що в відвоюванні територій може допомогти "сила дипломатії".

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Думаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він.

Зеленський додав, що тиск на Росію може посприяти досягненню дипломатичної угоди.