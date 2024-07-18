Командувач Сил безпілотних систем: Україна має більший вибір дронів, аніж РФ

Перевага ворога - у співпраці з Китаєм, що дає перевагу в заміні компонентів БпЛА.

Україна має більший вибір безпілотників, аніж Росія, не програє і за кількістю дронів.

Про це в інтерв'ю Армія TV розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

"Ми явно крутіші у виборі і, скажімо так, в маневреності. Тому що в нас більш ніж 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою... По кількості дронів ми явно особливо не програємо, можливо і виграємо", - сказав Сухаревський.

Він зазначив, що натомість близькість Росії і Китаю дає їм "більшу перевагу в плані заміни якихось компонентів".

За словами командувача, Тільки за ці два квартали 2024 року у війська поставили у шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік. "І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони", - додав Сухаревський.

Командувач поскаржився на те, що зараз на фронті українські військові потерпають через зміну частотності, до якої "РЕБ, скажімо, не особливо готовий і має переформуватися..."

"Так само вони (росіяни - Ред.) страждають від нас, тому що ми придумаємо двоканальні перемикачі і ряд інших моментів", - зазначив Сухаревський.