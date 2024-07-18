Прокуратура розслідує загибель п'ятьох жителів Донеччини після російських обстрілів

18 липня російські війська атакували Донеччину з різнокаліберної зброї та вбили п'ятьох жителів і поранили трьох.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зранку окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Плещіївка Краматорського району. Внаслідок влучання загинув 85-річний житель. Його дружину намагались врятувати, проте під час надання невідкладної допомоги вона померла.

Потрапило під ворожий обстріл селище Гродівка Покровського району. Боєприпаси окупантів влучили у приватний сектор, де від отриманих травм, несумісних із життям, загинули троє жінок 26, 32 та 77 років.

Також під обстріл потрапило селище Велика Новосілка Волноваського району. Попередньо, проти населення ворог використав дві авіабомби КАБ-250. Було поранене подружжя.

Ще один чоловік травмований у місті Залізне, яке окупанти обстріляли, ймовірно, з артилерії.