Росіяни знову обстріляли житлові квартали Херсона, трьох людей поранено

Росіяни продовжують накривати вогнем житлові квартали міста Херсон.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У багатоповерхівці, яку сьогодні атакували окупанти, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі й газопровід.
Під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували на вулиці.
У тяжкому стані до лікарні доставили 16-річну дівчину - вона дістала вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови. У 71-річної жінки діагностували поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. 50-річна херсонка дістала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок.
Лікарі надають потерпілим необхідну медичну допомогу.
16 липня російські окупанти скинули вибухівку на цивільного, який перебував на вулиці.