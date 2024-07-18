Росіяни знову обстріляли житлові квартали Херсона, трьох людей поранено

Серед постраждалих - 16-річна дівчина. У тяжкому стані її госпіталізували.

Росіяни продовжують накривати вогнем житлові квартали міста Херсон.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У багатоповерхівці, яку сьогодні атакували окупанти, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі й газопровід.

Під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували на вулиці.

У тяжкому стані до лікарні доставили 16-річну дівчину - вона дістала вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови. У 71-річної жінки діагностували поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. 50-річна херсонка дістала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок.

Лікарі надають потерпілим необхідну медичну допомогу.



16 липня російські окупанти скинули вибухівку на цивільного, який перебував на вулиці.