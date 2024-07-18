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Росіяни знову обстріляли житлові квартали Херсона, трьох людей поранено

Серед постраждалих - 16-річна дівчина. У тяжкому стані її госпіталізували.

Росіяни знову обстріляли житлові квартали Херсона, трьох людей поранено
Обстріл Херсона 18.07.2024
Фото: Скриншот відео

Росіяни продовжують накривати вогнем житлові квартали міста Херсон

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У багатоповерхівці, яку сьогодні атакували окупанти, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі й газопровід. 

Під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували на вулиці.

У тяжкому стані до лікарні доставили 16-річну дівчину - вона дістала вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови. У 71-річної жінки діагностували поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. 50-річна херсонка дістала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок.

Лікарі надають потерпілим необхідну медичну допомогу.

16 липня російські окупанти скинули вибухівку на цивільного, який перебував на вулиці.

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