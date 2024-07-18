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Із початку року в Києві висадили 3,5 тисяч дерев, 33 тисячі кущів та 4 мільйони квітів, - КМДА

Серед дерев озеленювачі надають перевагу кленам, липам, платанам і гіпоалергенним тополям. 

Із початку року в Києві висадили 3,5 тисяч дерев, 33 тисячі кущів та 4 мільйони квітів, - КМДА
Київ, посадка дерев
Фото: КМДА

Із початку 2024 року комунальні підприємства Києва висадили більше 3,5 тисяч дерев, понад 33 тисячі кущів та майже 4 мільйони квітів. 

Про це повідомив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів. 

"Попри війну та складні умови, наші комунальні підприємства продовжують працювати над озелененням Києва. Майже 4 мільйони нових квітів, понад 33 тисячі кущів та 3,5 тисячі дерев – це не лише про стійкий розвиток міста. Регулярне озеленення – наш внесок у адаптацію до зміни клімату. В умовах глобального потепління зелені насадження стають нашими союзниками у створенні комфортного міського середовища. Ми вдячні працівникам комунальних підприємств, які незважаючи на всі труднощі роблять Київ зеленішим і красивішим", – сказав він.

Серед дерев озеленювачі надають перевагу кленам, липам, платанам і гіпоалергенним тополям. 

"Наші комунальні підприємства завжди ретельно вибирають види, що найкраще адаптуються до міських умов. Але посадити дерево – це лише початок. Ми впроваджуємо інноваційні методи догляду, які сприяють приживлюваності та стійкому росту молодих дерев. Минулий рік довів результативність спеціальних поливних систем – торб для поливу. Завдяки ним дерева краще ростуть, у них яскравіше листя та загалом вони мають більш здоровий вигляд. Таких торбинок у Києві вже понад 1,5 тисячі, і за потреби їх кількість будемо збільшувати", – прокоментував директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, 

Як зазначає КО "Київзеленбуд", використання таких спеціальних мішків заощаджує до 65% води порівняно зі звичайним поливом.

У КМДА також нагадали, що в 2024 році в Києві збільшили кількість ділянок із декоративними луками та ділянками без скошування. Так, натуральний ріст різнотрав’я передбачений на 39 локаціях, а ще на 17 використано суміші трав декоративних луків. 

Раніше такод повідомлялося, що “Київзеленбуд” планує знову реконструювати парк “Наталка” – на 20 млн гривень.  Реконструкція території парку ведеться з 2017 року. На це уже було витрачено зі столичного бюджету понад 110 млн грн.

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