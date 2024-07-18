У Києві обмежували рух “зеленою” гілкою метро (оновлено)

У Києві обмежили рух “зеленою” гілкою метро, повідомляє КМДА.

Рух поїздів "зеленою" лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" - "Червоний хутір" Станції "Сирець", "Дорогожичі", "Лукʼянівська" тимчасово зачинені для пасажирів.

Зазначається, що про відновлення роботи станцій та руху поїздів буде повідомлено додатково. КП "Київський метрополітен" перепрошує за тимчасові незручності.

У чому причини обмеження - столична влада не зазначає.

Оновлено. Згодом КМДА повідомили про відновлення руху.