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У Києві обмежували рух “зеленою” гілкою метро (оновлено)

Станції "Сирець", "Дорогожичі", "Лукʼянівська" тимчасово зачинені для пасажирів.

У Києві обмежували рух “зеленою” гілкою метро (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

У Києві обмежили рух “зеленою” гілкою метро, повідомляє КМДА. 

Рух поїздів "зеленою" лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" - "Червоний хутір" Станції "Сирець", "Дорогожичі", "Лукʼянівська" тимчасово зачинені для пасажирів. 

Зазначається, що про відновлення роботи станцій та руху поїздів буде повідомлено додатково. КП "Київський метрополітен" перепрошує за тимчасові незручності.

У чому причини обмеження - столична влада не зазначає. 

Оновлено. Згодом КМДА повідомили про відновлення руху. 

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