Росія атакувала 16 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Російські війська атакували 16 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранені 6 людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Придніпровське, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Саблуківка, Червоне, Нововоронцовка, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в сільгосппідприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Пошкоджено господарчі споруди та автомобілі.

У Херсонській облраді у зв'язку з введеним окупантами "пропускним режимом" в 15-кілометровій зоні від Дніпра закликали громадян виїхати на вільну територію. За неможливості виїзду – розглянути варіант переміщення вглиб території.