Окупанти відправили понад 90 дітей із Луганщини до РФ на військову підготовку

До волгоградського центру "Воїн", що в Росії, із тимчасово окупованої Луганщини відправили ще 91 дитину на військову підготовку.
Про це повідомив начальник Лугаської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що упродовж 21 доби зміни "час юних героїв" навчатимуть вогневій, тактичній, інженерній підготовці, організації зв'язку, управлінню безпілотниками, проводитимуться заняття з національної безпеки.
"Окупанти вважають, що вміти стріляти має кожен школяр з "лнр", тому і готують посилено", – додав Лисогор.
- Росіяни посилюють мілітаризацію підлітків на ТОТ України. Окупанти збільшили кількість кадетських класів на захоплених територіях України.
- Нещодавно партія дітей із тимчасово окупованої Херсонщини поїхала у Калмикію, щоб в межах "патріотичної зарніци 2.0" навчитися управляти БПЛА на полі бою.
- Кремль активно вербує підлітків на війну проти України та спонукають дітей до укладання контракту з досягненням повноліття. Таким чином РФ сподівається набрати десятки тисяч підлітків.