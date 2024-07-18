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Окупанти відправили понад 90 дітей із Луганщини до РФ на військову підготовку

Дітей вчитимуть вогневій, тактичній, інженерній підготовці, організації зв'язку, управлінню безпілотниками.

Окупанти відправили понад 90 дітей із Луганщини до РФ на військову підготовку
Діти у таборах РФ, фото ілюстративне
Фото: Центр нацспротиву

До волгоградського центру "Воїн", що в Росії, із тимчасово окупованої Луганщини  відправили ще 91 дитину на військову підготовку. 

Про це повідомив начальник Лугаської ОВА Артем Лисогор.  

Він зазначив, що упродовж 21 доби зміни "час юних героїв" навчатимуть вогневій, тактичній, інженерній підготовці, організації зв'язку, управлінню безпілотниками, проводитимуться заняття з національної безпеки. 

"Окупанти вважають, що вміти стріляти має кожен школяр з "лнр", тому і готують посилено", – додав Лисогор. 

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