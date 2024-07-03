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Кремль готує до бойових дій дітей з ТОТ України, — спротив

Дітей з ТОТ України відправляють до РФ на навчання з управління БПЛА на полі бою. 

Кремль готує до бойових дій дітей з ТОТ України, — спротив
Фото: ЦНС

Росіяни активно готують мобілізаційний ресурс для своєї окупаційної армії. Для цього вони проводять військові навчання для старшокласників з ТОТ України. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Чергова партія дітей із тимчасово окупованої Херсонщини поїхала у Калмикію, щоб в межах "патріотичної зарніци 2.0" навчитися управляти БПЛА на полі бою. Для цього росіяни забезпечили табір безпілотниками, які використовують у війні проти України", — пишуть у спротиві. 

У спротиві додають, що Росія будь-якою ціною, навіть ціною життя дітей, реалізовує свої імперські амбіції.

"В москві добре розуміють, що саме діти є основним фундаментом для втілення своїх нелюдських планів. Тому й системно проводять “перевиховання” дітей з тимчасово окупованих територій", —пишуть у ЦНС. 

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