Країни-члени НАТО підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту Альянсу у Вашингтоні.

Союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро (43,05 мільярда доларів) на наступний рік, пише Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. За його словами, загальна сума має складати близько 40 мільярдів євро (43 мільярди доларів) на рік.

Лідери НАТО підпишуть зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні.

Зазначимо, нещодавно видання Politico повідомило, що Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території. В разі обрання республіканець чинитиме опір розширенню Альянсу на схід.