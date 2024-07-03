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Члени НАТО погодили фінансову допомогу для України на 40 млрд євро на наступний рік, – Reuters

Країни-члени НАТО підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту Альянсу у Вашингтоні.

Члени НАТО погодили фінансову допомогу для України на 40 млрд євро на наступний рік, – Reuters
Ілюстративне фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро (43,05 мільярда доларів) на наступний рік, пише Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. За його словами, загальна сума має складати близько 40 мільярдів євро (43 мільярди доларів) на рік.

Лідери НАТО підпишуть зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні.

Зазначимо, нещодавно видання Politico повідомило, що Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території. В разі обрання республіканець чинитиме опір розширенню Альянсу на схід.

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