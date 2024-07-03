Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
ГоловнаСуспільствоВійна

На Черкащині агентка ФСБ отримала довічне за держзраду

У суді довели, що вона передавала ФСБ дані про військові об’єкти. Ці злочини жінка вчинила у період іспитового строку, адже у 2022 році вона вже була засуджена за заперечення збройної агресії РФ.

На Черкащині агентка ФСБ отримала довічне за держзраду
Фото: Черкаська обласна прокуратура

Довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна отримала черкащанка за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ (вчинене повторно), повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори у суді довели, що упродовж лютого 2023 року жінка здійснювала підривну діяльність проти України на користь держави-агресора. Вона виконувала завдання представників російської спецслужби. Передавала ФСБ інформацію і точні координати військових об’єктів у м. Черкаси та Черкаській області.

Також засуджена у соціальних мережах активно виправдовувала вторгнення РФ в Україну та захоплювалася військовослужбовцями держави-агресора і «вагнерівцями».

У квітні 2023 року черкащанку затримали.

Під час слідчих дій у неї виявили відео «групи Вагнера» із вбитими військовослужбовцями ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці зі спецслужбою РФ, списки пропагандистських YouTube-каналів та ще низку доказів протиправної діяльності.

Ці злочини жінка вчинила у період іспитового строку. У 2022 році вона була засуджена за заперечення збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників, а також колабораційну діяльність.

На вирок суду засуджена очікувала під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині ворожий інформатор отримав 15 років тюрми за держзраду. Серед іншого, як встановило слідство, він готував ракетні удари по станціях Укрзалізниці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies