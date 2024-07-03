У суді довели, що вона передавала ФСБ дані про військові об’єкти. Ці злочини жінка вчинила у період іспитового строку, адже у 2022 році вона вже була засуджена за заперечення збройної агресії РФ.

Довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна отримала черкащанка за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ (вчинене повторно), повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що упродовж лютого 2023 року жінка здійснювала підривну діяльність проти України на користь держави-агресора. Вона виконувала завдання представників російської спецслужби. Передавала ФСБ інформацію і точні координати військових об’єктів у м. Черкаси та Черкаській області.

Також засуджена у соціальних мережах активно виправдовувала вторгнення РФ в Україну та захоплювалася військовослужбовцями держави-агресора і «вагнерівцями».

У квітні 2023 року черкащанку затримали.

Під час слідчих дій у неї виявили відео «групи Вагнера» із вбитими військовослужбовцями ЗСУ, чорнові записи на підтвердження співпраці зі спецслужбою РФ, списки пропагандистських YouTube-каналів та ще низку доказів протиправної діяльності.

Ці злочини жінка вчинила у період іспитового строку. У 2022 році вона була засуджена за заперечення збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників, а також колабораційну діяльність.

На вирок суду засуджена очікувала під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині ворожий інформатор отримав 15 років тюрми за держзраду. Серед іншого, як встановило слідство, він готував ракетні удари по станціях Укрзалізниці.