На Нікопольщині через ворожу атаку поранена жінка, пошкоджені газогін і ЛЕП

У Нікопольській громаді через ворожі обстріли поранена жінка, пошкоджені газогін і лінія електропередач. Вночі сили ППО знищили над областю 2 шахеди.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Окупанти поцілили по райцентру і Червоногригорівській громаді.
Поранена 68-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
Пошкоджена інфраструктура. Зокрема, магазини і спортклуб. А ще 4 п'ятиповерхівки й 3 авто. Зачепило газогін та лінію електропередач.
Внаслідок вчорашнього обстрілу Дніпра відомо про понад 50 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані.