На Нікопольщині через ворожу атаку поранена жінка, пошкоджені газогін і ЛЕП

У Нікопольській громаді через ворожі обстріли поранена жінка, пошкоджені газогін і лінія електропередач. Вночі сили ППО знищили над областю 2 шахеди.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Окупанти поцілили по райцентру і Червоногригорівській громаді.

Поранена 68-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджена інфраструктура. Зокрема, магазини і спортклуб. А ще 4 п'ятиповерхівки й 3 авто. Зачепило газогін та лінію електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Нікопольщину

Внаслідок вчорашнього обстрілу Дніпра відомо про понад 50 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані.