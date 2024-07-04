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На Нікопольщині через ворожу атаку поранена жінка, пошкоджені газогін і ЛЕП

Окупанти застосували дрони і важку артилерію.

На Нікопольщині через ворожу атаку поранена жінка, пошкоджені газогін і ЛЕП
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікопольській громаді через ворожі обстріли поранена жінка, пошкоджені газогін і лінія електропередач. Вночі сили ППО знищили над областю 2 шахеди.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Окупанти поцілили по райцентру і Червоногригорівській громаді. 

Поранена 68-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджена інфраструктура. Зокрема, магазини і спортклуб. А ще 4 п'ятиповерхівки й 3 авто. Зачепило газогін та лінію електропередач.

Наслідки атаки на Нікопольщину
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки на Нікопольщину

Внаслідок вчорашнього обстрілу Дніпра відомо про понад 50 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані.

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