​Сили оборони знищили 1200 російських солдатів упродовж доби

Українські оборонці протягом доби знищили 1200 російських окупантів, 65 артилерійських систем ворога та 2 системи ППО.
Такі дані навів Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8132 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,
- артилерійських систем – 14777 (+65) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 878 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2342 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,
- спеціальна техніка / ‒ 2468 (+4).
Дані уточнюються.
Прикордонники на Донецькому напрямку знищили два склади з боєприпасами росіян.