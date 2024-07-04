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ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони знищили 1200 російських солдатів упродовж доби

Від початку вторгнення українські оборонці ліквідували близько 547 470 окупантів.

​Сили оборони знищили 1200 російських солдатів упродовж доби
Удар по особовому складу противника
Фото: Генштаб

Українські оборонці протягом доби знищили 1200 російських окупантів, 65 артилерійських систем ворога та 2 системи ППО.

Такі дані навів Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8132 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,
  • артилерійських систем –  14777 (+65) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 878 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2342 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 19923 (+73) од,
  • спеціальна техніка / ‒ 2468 (+4).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Прикордонники на Донецькому напрямку знищили два склади з боєприпасами росіян.

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