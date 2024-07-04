​Сили оборони знищили 1200 російських солдатів упродовж доби

Прикордонники на Донецькому напрямку знищили два склади з боєприпасами росіян.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:

Від початку вторгнення українські оборонці ліквідували близько 547 470 окупантів.

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