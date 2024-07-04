У Херсонській області через агресію РФ загинула одна особа, ще семеро – поранені

Зафіксували влучання в навчальний заклад та газопроводи, пошкоджений приватний автомобіль.

На Херсонщині через російську агресію загинула одна особа, ще семеро – поранені. Окупанти атакували 23 населені пункти області.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Комишани, Клапая, Широка Балка, Приозерне, Олександрівка, Микільське, Дар'ївка, Берислав, Тягинка, Дудчани, Золота Балка, Качкарівка, Бургунка, Монастирське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Зміївка, Львове, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 37 приватних будинків.

Зафіксовано влучання в навчальний заклад та газопроводи, пошкоджений приватний автомобіль.

ПІд час вчорашнього обстрілу Приозерного на Херсонщині отримали травми батько і син.