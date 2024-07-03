Через детонацію вибухівки на Херсонщині травмувалися двоє чоловіків

У Херсонській області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмувались двоє чоловіків.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
27-річного та 37-річного чоловіків доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Наразі їм надають медичну допомогу, йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, невідомий вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.
- 3 липня російські війська обстріляли Херсон. Через ворожий удар постраждали двоє містян, які перебували на подвірʼї будинку.