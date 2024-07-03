Через детонацію вибухівки на Херсонщині травмувалися двоє чоловіків

Вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.

У Херсонській області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмувались двоє чоловіків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

27-річного та 37-річного чоловіків доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Наразі їм надають медичну допомогу, йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, невідомий вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.