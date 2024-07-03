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Через детонацію вибухівки на Херсонщині травмувалися двоє чоловіків

Вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.

Через детонацію вибухівки на Херсонщині травмувалися двоє чоловіків
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмувались двоє чоловіків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

27-річного та 37-річного чоловіків доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Наразі їм надають медичну допомогу, йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, невідомий вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.

  • 3 липня російські війська обстріляли Херсон. Через ворожий удар постраждали двоє містян, які перебували на подвірʼї будинку. 
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