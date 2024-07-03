Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Миколі Тищенку.
Трансляція засідання відбувалася на сайті суду.
Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід, який йому 25 червня обрали після конфлікту з військовим у Дніпрі.
Сторона захисту заявила, що підозра Тищенку нібито є необґрунтованою. Прокурор це заперечив і зазначив, що двокати не надали ніяких контраргументів.
Тищенко та його захисники наполягають, що депутат діяв у межах ТСК, однак жодних документів вони не надали, чи чинна ця комісія, і яке відношення вона має до ботоферм та кол-центрів.
Тищенко також наполягав, що подав заяви до правоохоронних органів з проханням перевірити адреси в Дніпрі, за якими нібито було скоєно шахрайство.
Справа Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів.
- Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- Увечері 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
- Охоронець Тищенка, який брав участь у побитті військового, проведе 2 місяці в СІЗО.