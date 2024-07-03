Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Миколі Тищенку.

Трансляція засідання відбувалася на сайті суду.

Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід, який йому 25 червня обрали після конфлікту з військовим у Дніпрі.

Сторона захисту заявила, що підозра Тищенку нібито є необґрунтованою. Прокурор це заперечив і зазначив, що двокати не надали ніяких контраргументів.

Тищенко та його захисники наполягають, що депутат діяв у межах ТСК, однак жодних документів вони не надали, чи чинна ця комісія, і яке відношення вона має до ботоферм та кол-центрів.

Тищенко також наполягав, що подав заяви до правоохоронних органів з проханням перевірити адреси в Дніпрі, за якими нібито було скоєно шахрайство.

Справа Тищенка