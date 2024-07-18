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Українські захисники знищили 1130 окупантів упродовж доби

Сили оборони уразили також 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ.

Українські захисники знищили 1130 окупантів упродовж доби
Втрати російських військ, фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники знищили 1130 окупантів упродовж доби. Також вдалося ліквідувати 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ, 54 артилерійські системи та 7 танків.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 563 640 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8245 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,
  • артилерійських систем –  15465 (+54) од,
  • РСЗВ – 1120 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 893 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2593 (+7).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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