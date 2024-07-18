Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Українські захисники знищили 1130 окупантів упродовж доби. Також вдалося ліквідувати 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ, 54 артилерійські системи та 7 танків.

Сили оборони уразили також 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ.

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