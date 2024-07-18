В ніч на 18 липня підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 2 ворожі ракети і 5 "шахедів".

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав.

Ворог продовжив атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією.

Зокрема, окупанти поцілили по Покровській та Марганецькій громадах та по самому Нікополю. Там постраждали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини

Пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків. Знищені 2 господарські споруди і 6 – потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин, вогонь рятувальники загасили.