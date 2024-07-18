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Над Дніпропетровщиною вночі ППО знищила 2 ракети і 5 "шахедів"

У Нікополі через російські обстріли постраждали двоє чоловіків.

Над Дніпропетровщиною вночі ППО знищила 2 ракети і 5 "шахедів"
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч на 18 липня підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 2 ворожі ракети і 5 "шахедів". 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав. 

Ворог продовжив атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією.

Зокрема, окупанти поцілили по Покровській та Марганецькій громадах та по самому  Нікополю. Там постраждали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Нікопольщини

Пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків. Знищені 2 господарські споруди і 6 – потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин, вогонь рятувальники загасили.

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