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Затримали навідника російських КАБів на позиції Сил оборони у Донецькій області

Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки.

Затримали навідника російських КАБів на позиції Сил оборони у Донецькій області
Ворожий коригувальник
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора, який коригував обстріли бойових позицій Сил оборони на Донеччині. Зокрема, 49-річний місцевий зрадник наводив російські КАБи.

Про це повідомили в СБУ. 

Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті.

Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки.

Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у месенджері Телеграм.

Переписка затриманого коригувальника
Фото: СБУ
Переписка затриманого коригувальника

Служба безпеки затримала ворожого інформатора, коли він перетинав блокпост Сил оборони. За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник рашизму. Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

До 13 років ув’язнення засуджено мешканку Новогродівки Донецької області, яка повідомляла російській армії про місця дислокації українських захисників. 

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