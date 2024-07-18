Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ППО збила 16 запущених Росією "шахедів" та дві керовані ракети

Всього виявили 19 ворожих цілей, більшість знищили на східному напрямку.

Уночі ППО збила 16 запущених Росією "шахедів" та дві керовані ракети
Українські військові
Фото: Генштаб

У ніч на 18 липня 2024 року ворог завдав удару по території України 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та трьома керованими авіаційними ракетами. ППО збила всі ворожі безпілотники та дві ракети.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Shahed-131/136» ворог запускав із Курської області Росії. Дві ракети Х-59/Х-69 та одну Х-35 йшли із південного напрямку.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Збиті цілі
Фото: Повітряні сили України
Збиті цілі

В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

Над Дніпропетровщиною вночі ППО знищила 2 ракети і 5 "шахедів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies