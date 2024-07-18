​Електроенергію не відключатимуть за 20 км від кордону з Росією та Білоруссю та від лінії фронту, - Шмигаль

Уряд "прописує і покращує алгоритм, що забезпечує рівномірну черговість і тривалість відключень".

Енергопостачання не відключатимуть у населених пунктах і на об'єктах у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також у 20 кілометрах прифронтової зони.

Про це на виїзному засіданні уряду в Запорізькій області повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стан енергетики - визначальний фактор життя області та всієї країни. Через російський терор та аномальну спеку ми фіксуємо постійний дефіцит генераційних потужностей, тож "Укренерго" змушене вдаватися до відключень споживачів. У цих умовах запит суспільства - це справедливість у розподілі наявної електроенергії", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.

"За результатами комунікації по ОВА конкретизуємо цей список. До критично важливих входять об'єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні. Сьогодні також додаємо норму, що від світла не відключатимуть населені пункти, а також об'єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю і в 20 кілометрах прифронтової зони", - повідомив прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, уряд "прописує і покращує алгоритм, що забезпечує рівномірну черговість і тривалість відключень".

Раніше повідомлялося, що після того, як із ремонту вийдуть кілька блоків атомних станцій, графіки відключень стануть не такими суворими. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".

17 липня "Енергоатом" достроково підключив енергоблок-тисячник до мережі після планового ремонту. Очікується, що повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить енергомережу. Всі інші блоки на підконтрольній Україні території працюють у плановому режимі.