Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (доповнено)
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
У Раді пропонують дозволити економічне бронювання в обмін на послуги для військових
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
"Лавров, а яка тварина ви?": Кислиця відповів на цитування росіянином Орвелла на Радбезі ООН
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Електроенергію не відключатимуть за 20 км від кордону з Росією та Білоруссю та від лінії фронту, - Шмигаль

Уряд "прописує і покращує алгоритм, що забезпечує рівномірну черговість і тривалість відключень".

​Електроенергію не відключатимуть за 20 км від кордону з Росією та Білоруссю та від лінії фронту, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Енергопостачання не відключатимуть у населених пунктах і на об'єктах у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також у 20 кілометрах прифронтової зони.

Про це на виїзному засіданні уряду в Запорізькій області повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стан енергетики - визначальний фактор життя області та всієї країни. Через російський терор та аномальну спеку ми фіксуємо постійний дефіцит генераційних потужностей, тож "Укренерго" змушене вдаватися до відключень споживачів. У цих умовах запит суспільства - це справедливість у розподілі наявної електроенергії", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.

"За результатами комунікації по ОВА конкретизуємо цей список. До критично важливих входять об'єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні. Сьогодні також додаємо норму, що від світла не відключатимуть населені пункти, а також об'єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю і в 20 кілометрах прифронтової зони", - повідомив прем'єр.

Також, за словами Шмигаля, уряд "прописує і покращує алгоритм, що забезпечує рівномірну черговість і тривалість відключень".

Раніше повідомлялося, що після того, як із ремонту вийдуть кілька блоків атомних станцій, графіки відключень стануть не такими суворими. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".

17 липня "Енергоатом" достроково підключив енергоблок-тисячник до мережі після планового ремонту. Очікується, що повернення енергоблоку в штатний режим значно підсилить енергомережу. Всі інші блоки на підконтрольній Україні території працюють у плановому режимі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies