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​Рада у 10 разів підвищила поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки - до 3028 грн

За крадіжку на меншу суму передбачені штрафи.

​Рада у 10 разів підвищила поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки - до 3028 грн
Фото: newsroom.kh.ua

Верховна Рада декриміналізувала дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. 

Відповідний законопроєкт №11068 у четвер, 18 липня, підтримали у другому читанні та цілому 243 депутати, повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Зараз крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 грн). 

В Україні зараз діє воєнний стан, тож крадіжка автоматично кваліфікується за ч.4. ст 185 Кримінального кодексу і крається позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років. 

Автори законопроєкту наводять приклади судових рішень, коли, наприклад, дають п'ять років умовно за крадіжку пляшки віскі вартістю 596 гривень. Депутати вважають, що таке покарання за вчинення крадіжки не є співмірним, тому вирішили підвищити поріг кримінальної відповідальності.

Водночас законопроєкт посилює адміністративні покарання за дрібні крадіжки – до 5100 грн (або до 17 000 грн для серійних крадіїв за кілька правопорушень протягом року).

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