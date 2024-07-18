Рада розгляне зміни до держбюджету на 2024 рік. Йдеться про додаткові 495,3 млрд грн на оборону

Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроєкт про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік, повідомляє голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн, у тому числі для:

+185,8 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

+147,2 млрд грн – ЗСУ,

+48,2 млрд грн – Національної гвардії,

+41,9 млрд грн – Державної прикордонної служби,

+40,7 млрд грн – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,

+15,2 млрд грн – Національної поліції,

+7,5 млрд грн – ГУР МО,

+5,1 млрд грн – СБУ,

+2,8 млрд грн – ДСНС,

+ 503 млн грн – СЗР,

+ 258,3 млн грн – Держспецзв'язку,

+ 138,7 млн грн – УДО.

Кошти будуть спрямовуватись на грошове забезпечення військових та на закупівлю військової та спеціальної техніки.

Також пропонується збільшити видатки на (основні позиції):

+4,5 млрд грн – поповнення резервного фонду державного бюджету,

+1 млрд грн - пілотний проєкт щодо зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги ветеранам війни,

+400 млн грн – грошову допомогу особам, які були позбавлені особистої свободи незаконними діями російської федерації,

+100,8 млн грн – на виконання покарань пенітенціарними установами.

Планується скорочення витрат загалом на 65,7 млрд грн, у тому числі на обслуговування державного боргу – на 61,8 млрд грн та на виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії – на 3,9 млрд гривень.

Щодо джерел покриття додаткових видатків держбюджету, то більшу частину необхідних коштів планується покрити шляхом збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку. Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету.

Окрім змін параметрів державного бюджету на 2024 рік, уряд також ініціює врегулювання ряду питань, пов’язаних з організацією бюджетного процесу цього року, а саме:

надати уряду можливість своїми рішеннями та за згодою з відповідним кредитором спрямовувати на фінансування загального фонду держбюджету кредити, що залучаються для реалізації інвестиційних проєктів, передбачити можливість зарахування до загального фонду держбюджету коштів, що надходитимуть «Ukraine Facility» загалом на суму 5,27 млрд євро спрямовувати на потреби ГУР Міноборони:

частину залишку коштів спеціального фонду держбюджету НКРЕКП від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами у сферах енергетики та комунальних послуг

коштів ДП «Україна туристична» у сумі 85 млн грн (у 2021 році були перераховані на поповнення статутного капіталу);

залишку невикористаних коштів у сумі 150 млн грн, які надійшли на рахунки ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від зборів.

Роксолана Підласа зазначає, що парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому вона не має сумнівів, що запропоноване збільшення видатків буде підтримано народними депутатами.

За її словами, повний текст урядового законопроєкту сьогодні-завтра будуть на сайті Верховної Ради.